"إن كيدكن عظيم".. أبوعاصى يكشف السياق التاريخى للآية فى "أبواب القرآن"

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إنه لا يعتبر طبيعة كيد النساء كأمر فطري أو جبلي، مشيرًا إلى أن العديد من النساء يتفوقن على الرجال في الأخلاق والسماحة، واستشهد بأبيات المتنبي التي تقول: "فلو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال".

وفي معرض حديثه عن الآية القرآنية التي تقول "إن كيدكن عظيم"، أوضح أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه العبارة ليست من كلام الله وإنما هي قول رجل لامرأته في ظرف تاريخي معين، ما ينفي الاعتقاد الشائع بأن القرآن يعمم هذا الحكم على جميع النساء.

كما تطرق النقاش إلى مقارنة بين كيد النساء وكيد الشيطان، حيث أكد أبوعاصي أن الشيطان هو الأساس في الإغواء والإضلال، وأن الإنسان، سواء كان رجلًا أو امرأة، هو مجرد فرع من هذا الأصل، ما يجعل كيد الشيطان أقوى وأعظم من كيد النساء.