الإسلام والتفسير الماركسى.. حوار حول قابلية التوافق والتأثير المتبادل فى "أبواب القرآن"

تحدث الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن قابلية التوافق بين الإسلام والتفسير الماركسي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج

"أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز".

وأشار الباز إلى أنه في بعض الأحيان، يتم اعتبار الإسلام قابلًا للتفسير بمنهجية ماركسية، ما يثير تساؤلات حول مدى قبول الإسلام لهذا التفسير.

من جانبه، عبر أبوعاصي عن تحفظه بشأن هذه المسألة، مشيرًا إلى أهمية النظريات والأفكار المختلفة في البحث العلمي والتحليل، كما أكد أن الحوار البناء والتفاوض على الأفكار يجب أن يكون جزءًا أساسيًا في فهم الإسلام وتطوير المفاهيم.

وفي هذا السياق، قدم الباز وجهة نظره بأن التفكير والنظريات يمكن أن تكون أدوات لفهم الإسلام وتحليله، وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين لقبول واستيعاب آراء الآخرين وفهم وجهات نظرهم، وشدد على أن المناقشة والحوار المفتوح هي أساس المعرفة والتطور العلمي.

وخلال الحوار، تبادل الطرفان وجهات نظرهما بإيجاز وتحليل الآراء المختلفة وتطرقا لأهمية الحوار البناء وعدم الإقصاء في فهم الإسلام وفهم آراء الآخرين، واختتما الحوار بالتأكيد على أن الحوار المعرفي يعد سمة من سمات التفكير الإسلامي، ويجب تشجيعه وتفهم وجهات نظر الآخرين بدون انتقاص أو استبعاد.