السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز وأبوعاصى فى حوار شيق حول إنكار الدين بالضرورة فى "أبواب القرآن"

أبواب القرآن
أبواب القرآن

في حوار جديد بين الإعلامي محمد الباز والدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ببرنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، تم طرح موضوع شيق حول إنكار الدين بالضرورة. 

وتناول الباز هذا الموضوع مبديًا استغرابه وقال: "دي كانت إيه يا دكتور؟"، ليرد عليه أبوعاصي بتوضيح شامل قائلًا: "إن الإنكار المطروح حول المعلومات الدينية غير دقيق؛ حيث يجب تمييز المعلومات البديهية التي تتطلب تنبيهًا من المعلومات النظرية التي تحتاج لدليل استدلالي"؟

وأضاف أبوعاصي: "على سبيل المثال، الزنا وترك الصلاة من المعلومات الدينية البديهية، بينما المناقشات والحوارات تتطلب تقديم دلائل نظرية لتفسيرها"، موضحًا أهمية تحديد تطبيق المفاهيم الدينية بشكل صحيح.

محمد سالم أبوعاصي أستاذ التفسير جامعة الأزهر الأزهر محمد الباز برنامج أبواب القرآن أبواب القرآن برنامج ديني برامج رمضان برامج دينية تفسير القرآن برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى