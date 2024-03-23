الباز وأبوعاصى فى حوار شيق حول إنكار الدين بالضرورة فى "أبواب القرآن"

في حوار جديد بين الإعلامي محمد الباز والدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ببرنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، تم طرح موضوع شيق حول إنكار الدين بالضرورة.

وتناول الباز هذا الموضوع مبديًا استغرابه وقال: "دي كانت إيه يا دكتور؟"، ليرد عليه أبوعاصي بتوضيح شامل قائلًا: "إن الإنكار المطروح حول المعلومات الدينية غير دقيق؛ حيث يجب تمييز المعلومات البديهية التي تتطلب تنبيهًا من المعلومات النظرية التي تحتاج لدليل استدلالي"؟

وأضاف أبوعاصي: "على سبيل المثال، الزنا وترك الصلاة من المعلومات الدينية البديهية، بينما المناقشات والحوارات تتطلب تقديم دلائل نظرية لتفسيرها"، موضحًا أهمية تحديد تطبيق المفاهيم الدينية بشكل صحيح.