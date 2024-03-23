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"أبواب القرآن".. الباز وأبوعاصى يناقشان رؤيتهما حول الاجتهاد فى الدين

أبواب القرآن
أبواب القرآن

قدم الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، رؤيته حول موضوع الاجتهاد في الدين، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز".

وأثار الباز تساؤلًا حول خوف بعض الناس من ممارسة الاجتهاد وخشية من أن يؤدي ذلك إلى هدم الدين، وفي رده، أوضح أبوعاصي أن الإسلام فتح باب الاجتهاد للبشر على الرغم من إمكانية الوقوع في الخطأ، مشيرًا إلى خلافات الصحابة والاجتهادات التي مرت بها الأمة.

كما أشار أبوعاصي إلى ضرورة احترام أفكار الآخرين وعدم الانسلاخ في الشتائم والإساءات نتيجة لاتفاق أو اختلاف في الفهم الديني، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والنقاش البناء في المسائل الفقهية دون أن يتحول إلى هجوم شخصي.

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