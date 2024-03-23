السبت 23 مارس 2024
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توك شو

ماذا لو مات مُرتكب الكبيرة دون أن يتوب؟.. الإمام الأكبر يُجيب

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حكم مرتكب الكبيرة من الذنوب.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن كل الذنوب تغفر ما عدا الشرك في مذهب أهل السنة، أما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة، التي منها على سبيل المثال القتل والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغيرها، مسلم عاصٍ أو "فاسق" كما أطلقوا عليه، وهو بالنسبة لهم في منزلة بين منزلتين.

وأضاف: "أما الخوارج فقد كفروا مرتكب الكبيرة إن لم يتب، إلا أن رأي أهل السنة القائل إن أمره بيد الله هو الأعم والأكثر انتشارًا وشيوعًا".

ولفت إلى أن مرتكب الكبيرة لو مات دون أن يتوب فهو مؤمن وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، على خلاف مذهب المعتزلة القائل بأنه في منزلة بين منزلتين وعلى عكس مذهب الخوارج الذي يقول بكفره.

الذنوب دي ام سي الإمام الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر

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