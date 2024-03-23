مفتى الجمهورية يؤكد أهمية الصحة والنظافة فى الإسلام (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإنسان لن يستمتع بالنعم التي يمتلكها إلا إذا كان صحيًا ومعافى، موضحا أن الإسلام يعتبر رءوس النعم الثلاثة، وهي الإسلام والعافية والغنى.

وأشار "علام" خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن الإسلام يولي اهتمامًا بالحفاظ على الصحة والالتزام بكل ما يسهم في تحقيق ذلك، مثل الطهارة والنظافة في الجسم، والتطيب والغسل في المناسبات، وتنظيم المنازل والأماكن.

وأوضح أن الطهارة الظاهرة يجب أن تكون مرافقة للطهارة الباطنة التي تتمثل في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، واختتم بنقل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضرورة النظافة قائلًا: "طيبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ، نَظيفٌ يُحِبُّ النَّظافَةَ، كَريمٌ يُحِبُّ الكَرمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجودَ فنَظِّفوا بيوتَكم".