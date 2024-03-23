هبة الأباصيري تكشف عن تجربتها مع المرض النفسي في "كلم ربنا" (فيديو)

شاركت الإعلامية هبة الأباصيري تجربتها الشخصية مع الأزمة النفسية التي واجهتها، وتحدثت عن فترة شعرت فيها بالضيق الشديد نتيجة لتوقفها عن العمل، مما زاد الأعباء الملقاة على عاتقها كأم وربة منزل تواجه مسؤوليات جمة بما في ذلك تربية الأبناء والتزامات مالية متعددة.

وقالت الأباصيري خلال حوارها في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، إنها عاشت هذه الأزمة لمدة ثلاث سنوات، حيث كانت تكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية من فواتير ومصاريف يومية، مؤكدة أنها كانت تحمل يقينًا بأن الله سيأتي بالفرج القريب.

وأشارت إلى أن تحديات الحياة كانت أحيانًا أكبر من أن تتحملها امرأة وحدها، مؤكدة على ضرورة الرفق بالنساء في هذه الأوقات الصعبة، واختتمت حديثها بكلمات مؤثرة، قائلة إنها توجهت بالدعاء إلى الله طالبة العون والفرج السريع، معبرة عن تعبها وحاجتها للراحة والسكينة.