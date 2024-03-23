"الحياة كفاح مش جاية ع المرتاح".. انتصار تروي رحلتها في "ع المسرح"

شاركت الفنانة انتصار تجربتها الشخصية قائلة: "الحياة كفاح مش جاية ع المرتاح"، وهو الشعار الذي اختارته لقصتها الشخصية.

وتحدثت انتصارخلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة الحياة، عن مسيرتها الطويلة في الكلية التي استمرت لمدة 13 عامًا، وكيف تحدت الظروف بأن أصبحت أمًا أثناء دراستها، وكانت تحضر الامتحانات وهي حامل، ووجهت نصيحة لكل فتاة على أعتاب الزواج بأن تكمل تعليمها الجامعي أولًا.

وتابعت انتصار بأنها واجهت تحديات عديدة في حياتها، بما في ذلك الصعوبات المالية وعدم الاهتمام الكافي من المخرجين، لكنها أشارت إلى أن دورها في فيلم "سهر الليالي" كان نقطة تحول مهمة ساعدتها على تجاوز تلك المرحلة.

وأكدت على أهمية التخلي عن الأعباء للحفاظ على الذات، قائلة: "ألقيت همومي خلفي، ولكي أظل وفية لنفسي، كان لابد من التضحية بالكثير، لن أتملق الجميع، وقد اخترت منذ زمن عدم الاحتفاظ بأشخاص لا يضيفون لحياتي قيمة، فأنا شخصية مرحة تعشق الحياة".