السبت 23 مارس 2024
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توك شو

كواليس رقص حورية فرغلى ونزار الفارس

رقص حورية فرغلي ونزار
رقص حورية فرغلي ونزار الفارس

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لم يكن لها علاقة مع الإعلامي نزار الفارس، وأن فيديو خطبتهما كان من أجل الترند فقط، ولم تكن تعلم حقيقته، وكانت تظن أن ذلك من أجل المزاح، إذ كانت الحلقة يتم تسجيلها في منزلها، وبدأ الفيديو عندما تحدثت معه باللهجة الخليجية، ليرد عليها بنفس اللهجة، وبدأ الحوار يتصاعد بينهما.

وأضافت حورية فرغلي، خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه حينما تم اتهامه باستغلالها قال إنه كان يجبر بخاطرها ولا يتقدم لها بشكل حقيقي، لافتة إلى أن ما انتشر حول أنه كان يبكي ويرجو موافقتها للزواج غير حقيقي، وشددت على أن ما تم تداوله ليس إلا شائعات، قائلة باستنكار: "إزاي يعني هيبكي بدل الدموع دم علشان أوافق عليه محصلش طبعا".

وتابعت حورية فرغلي، أن نزار الفارس تواصل معها من العراق واطمأن على أنها غير متضررة مما حدث، لافتة إلى أن الفيديو الذي جمعهما وهي ترقص كان بعد انتهاء تصوير الحلقة وخلف الكواليس، وقام بغناء أغنية ماجد المهندس وإهدائها لها، وأبلغها ألا تحرجه وترقص معه فوافقت.

 

حورية فرغلي العرافة نزار الفارس

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