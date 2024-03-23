السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

هبة الأباصيرى لـ"كلم ربنا": العناية الإلهية أنقذتنى فى لحظات الشدة (فيديو)

كلم ربنا
كلم ربنا

شاركت الإعلامية هبة الأباصيري، تجاربها الشخصية مع الإيمان والتوكل على الله، معربة عن امتنانها للعناية الإلهية التي شهدتها في لحظات الشدة.

وأكدت الأباصيري خلال حوارها في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، أن هذه العناية ليست حكرًا عليها وحدها بل هي رزق يعم الجميع، وأضافت: "لقد كان الله معيني وساترًا لي في العديد من المواقف. إن علاقتي بالله هي علاقة محبة قبل كل شيء، فأنا لا أخشى الله بقدر خشيتي من إغضابه".

وأوضحت "الأباصيري" أنها مرت بأوقات عصيبة، حيث وجدت نفسها في ضائقة كبيرة، لكنها استطاعت أن تجد السلوى والفرج في حديثها الصادق مع الله.

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