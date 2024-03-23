مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13|الكبير يتنكر في زي نابليون بونابرت

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 شهدت أحداثا كوميدية جعلت ملايين المشاهدين ينتظرون عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوى، لمتابعة الاحتفالات بالهالوين وقصة جورجيت مع الكبير أوى، في تمام الساعة 6.5 مساء غدا الأحد.

ونقدم لجمهور وعاشقي مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 أبرز تفاصيل وأحداث الحلقة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13

بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8 بظهور جونى فى منزل العمدة كبير المزاريطة ليخبر مربوحة إنه يستعد للاحتفال بعيد الهالوين برفقة أصدقاء، مما جعله يحاول إبعاد مربوحة عن المنزل وسؤالها عن سبب جلوسها وحيدة لتخبره أن العيال فى المدرسة والكبير فى الشغل، ثم قالت لجونى إنها تجلس هى وخيبتها.

ثم يبدأ الجميع في التخفي للاحتفال بالهالوين وفقا للخطة التي وضعها جوني.

وقام هجرس في التخفي في شخصية ذا ماسك وارتدي العترة شخصية شلبي سولفان بينما تخفت مربوحة في زي كاترين جونز فيما ظهر طبازة بشكل النجم اشرف عبد الباقي في فيلم اشيك واد في روكسي.

وفاجأ الكبير أوي أهل الدوار وهو ينزل من على السلم مرتديا شخصية قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت، بسبب مدرسة اللغة الفرنسية التي وقع في غرامها، وبدأ يتكلم بالفرنسية ليسأله هجرس عن سبب فشل الحملة الفرنسية ويرفض الإجابة ثم يسأل الكبير على مدام جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية وهل أتت للمشاركة في الحفل أم لا لتشتعل الغيرة في قلب مربوحة محاولة التخفي في زي التنكر حتى لا يتعرف عليها الكبير لتستطيع مراقبته وكشف مغامراته العاطفية.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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