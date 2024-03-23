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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13| هجرس يتنكر في شخصية ذا ماسك ومربوحة كاترين لويز

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

يبحث العديد من المشاهدين عن أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 13 والذي استحوذ على اهتمام المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 بداية من الموسم الرمضاني الحالي. 

ودخل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 13 قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل كما تصدر مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 13 تريند x. 

ونرصد لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13.

 

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13

بدات أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 بأحداث كوميدية حول ترتيبات عيد الهالوين الذي قرر جوني اقامته في دوار الكبير كنموذجا لبرنامج المقالب الذي تعاقد عليه جوني لتقديمه في رمضان. 

واختار هجرس التنكر في شخصية the mask الذي قدمها الممثل الأمريكي جيم كاري إذ ظهر بوجه أخضر ويرتدي بدلة صفراء اللون، ليعتقد الجميع أنه يتنكر في دور محمد هنيدي في فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية ليؤكد لهم أنه يجسد شخصية فيروس كورونا.

بينما يتنكر جوني الصغير في شخصية كورتي البعبع يتنكر العترة في دور شلبي سلوفان فيما يدخل طبزة مرتديلا ملابس مطرب من التسعينات ويقول انه يجسد دور اشرف عبد الباقي في فيلم اشيك واد في روكسي. 

بينما تنكرت مربوحة في شخصية هارلي كويز. 

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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 13

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 13  بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama 

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

 

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أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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