مسلسل بابا جه الحلقة 13.. نسرين أمين تكتشف حقيقة أكرم حسني وتطلب الطلاق

بعد فترة طويلة من البحث عن الحقيقة، تعرف ولاء، التي تلعب دورها نسرين أمين، حقيقة الأسرار التي يخفيها زوجها هشام، الذي يلعب دوره اكرم حسني، ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل بابا جه.

تفاصيل احداث مسلسل بابا جه الحلقة 13

وضمن احداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 بعد المواجه بين هشام وولاء في احد الفنادق، عندما تجده يقف بجانب عروسة وتظن أنه يتزوج عليها، تطلب منه الطلاق، وتذهب للاقامة عند شقيقها "أشرف"، بينما يحاول والدها الصلح بينهما، بعدما يكشف هشام لوالد ولاء - الذي يلعب دوره سامي مغاوري- حقيقة عمله في بابا جه.

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وخلال احداث احداث مسلسل بابا جه الحلقة 13 ، تقتنع ولاء بأن هشام اقترف خطأ من اجل استمرار المنزل، أنه كان يحاول تحسين صورته أمام بنته، مما يجعلها تسامحه، وبينما تستعد للعودة إلى منزلها، يزورها "ياسر" - الذي يلعب دوره اوتاكا- ويخبرها ان بابا جه كانت السبب في فصلها من العمل.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.