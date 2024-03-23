مسلسل الحشاشين الحلقة 13..حسن الصباح يختار خليفته القادم.. فمن هو؟

مسلسل الحشاشين

كشف حسن الصباح خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، عن خليفته من بعده، وما إذا كان هو الحسين ابنه الأكبر أم زيد بن سيحون ذراعه الأيمن، أم برزك آميد قائد جيش الحشاشين، فى سؤال طرحه على “زيد” و"برزك".

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13

لم يتردد “زيد” و"برزك"، خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، فى الإجابة بتأكيدهما أن خليفة حسن الصباح هو ابنه الأكبر الحسين، لكن الصباح تحدث إليهما قائلًا: انا اتسألت في خلوتى، تختار مين يا حسن بعدك، قلبي حس إن التلاتة أولادي بدون تمييز أو تفضيل، فأوكلت أمري إلى الله يختار من بينكم.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 14

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

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قصة مسلسل الحشاشين

تتاول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.