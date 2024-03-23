مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع الإخوة على السلطة ينتهي والابن الأكبر سلطانًا للسلاجقة

مسلسل الحشاشين

تصاعدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، والتي شهدت الصراع بين الأخوة على السلطة فى دولة السلاجقة، بعد مقتل والدهم السلطان ملك شاه مسمومًا على يد أتباع حسن الصباح قائد الحشاشين، وبعد احتدام الحروب الداخلية لفترة من الزمن عاد الأخوه يجتمعون داخل قصر السلطنة، لحسم الأمر واختيار خليفة السلطان الأكبر.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

خاض بركياروق الابن الأكبر للسلطان السلجوقى صراعًا على السلطة ضد أخوته الثلاثة، لكنه استطاع فى نهاية المطاف إقناعهم بخلافة والده على كرسي السلطنة، مقابل منحهم حكم أى بلاد يختارونها، عدا أصفهان مقر الحكم والحرمين وبغداد، حيث تقسم باقى البلاد بين الأخوه بالتساوى، فى مبادرة للصلح والسلام من أجل استقرار الدولة السلجوقية.

مسلسل الحشاشين

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 14

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 14 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية غيرت مسار التاريخ الإسلامى فى القرن الحادى عشر وهو حسن الصباح الذى أسس طائفة الحشاشين في أقاصي بلاد فارسم معتمدًا على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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