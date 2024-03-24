موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 13 من التساؤلات التي تحصد نسب مشاهدة عالية على جوجل، وذلك لرغبة الجمهور في متابعة الحلقات التي لم يتمكنوا من مشاهدتها في العرض الأول نظرًا لاختلاف ظروف حياتهم في شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ"أحمد داش" الحلقة 13

موعد إعادة عرض مسلسل مسار اجباري لـ"أحمد داش" الحلقة ١٣ على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30، وعلى قناة CBC في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين"، وادعى خلال زيارته أنه جاء خوفًا على كلا من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، مفسرًا ذلك أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخيه إلى الشك فيه.

وتابع حشيش أن ذلك أن السبب في هذا ما نقلته خديجة إلى دكتور صفوت ما جعله يقابلهما ويهددهما مستندًا إلى أن والدهما كان سببًا في دخوله إلى السجن.

كما ادعى حشيش في حديثه أنه يخاف على علي وحسين من مسعد أكثر من صفوت إذ أن مسعد "قتال قتلة "، واستكمل حشيش ادعاؤه قائلًا أن مسعد يهدده من داخل السجن من خلال رجاله، وهو ما يشكل خطرًا أيضًا على كلا من علي وحسين لاشتراكهما في دخول مسعد السجن ما يجعله يسعى إلى إيذائهما، لذا دعا حشيش صابرين إلى إبعاد كلا من ابنها علي وأخيه حسين عن القضية.

وتضمنت الحلقة ١٣ من مسلسل مسار إجباري زيارة خديجة إلى الدكتور صفوت في معمله، وقامت بمواجهته بأن العلاقة بينه وبين حبيبة لم تكن بالمثالية قائلة له "العلاقة بينكم ما كانتش وردية وكان فيه خلافات" ومستنكرة عدم تصريحه بذلك لها، ومتهمة إياه بأنه كان لا يحب حبيبة كما ظنت.

رد صفوت على ذلك نافيًا ومؤكدًا أنه كان يحب حبيبة جدًا، ولم يكن يطيق حتى التسبب في حزنها، كذلك كشف صفوت عن شكه في أن من وراء قتل حبيبة وحبسه هي سناء زوجته موضحًا أنه من الممكن أن تدفع غيرة من حبيبة لفعل ذلك عندما علمت بعلاقتهما، مؤكدًا لها عن علاقتها الكبيرة بعدد من شركات الأدوية التي كانت تعمل على أبحاثها حبيبة، وتابع أن هذه شكوك لا تصل بعد إلى اليقين ليبلغ عنها.

كذلك شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري أيضًا اعتراف علي لخديجة بإعجابه بها، وحصول علي وحسين على فيديو بتسجيل كاميرات المطعم الذي كان يتقابل فيه كل من حبيبة ودكتور صفوت إلا انهما اكتشفا أن أحد الأشخاص يطاردهما ما جعلهما يسارعون هربًا منه، إلى أن وجدا أحدا الأفراح الشعبية وفيها يغني المطرب عصام صاصا اتنين بمقام ملايين ليرقص الأخوين على انغام هذه الأغنية في ود وألفة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ أيضا

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. ماذا قال حشيش لإحسان في زيارته لها؟