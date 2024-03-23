الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

بحث متابعو دراما رمضان عبر محركات البحث، عن ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الـ13، التي عرضت على عدد من القنوات والمحطات الفضائية.

 

احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13

وشهد ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مسار إجباري، تطورا للأحداث من خلال مشاهد كثيرة أثارت دهشة المتابعين والمهتمين بمسلسل مسار إجباري.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. صابرين تطرد المحامي وصفوت يتهم زوجته بقتل حبيبة

وجاء في ملخص احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13 ، محاولة أحمد داش، إقناع أخيه عصام عمر بأن يعترف لمي الغيطي بقصة الرشوة التي تلاقها والدهما عمر البرنس، للتخلص من مخاوفه، إلا أنه رفض ذلك، لكون الموقف مختلف بالنسبة لخديجة ابن خالة حبيبة، خاصة أنها طرف في القضية.

 

ملخص الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري

كما شهد ملخص الحلقة 13 مسار إجباري، اعتراف عصام عمر لمي الغيطي بأنه معجب بها، وتتوالي فيما بعد الأحداث وربما يستطيع إخبارها بسر والده.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. ماذا قال حشيش لإحسان في زيارته لها؟

وخلال ملخص احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13، هدد مسعد الذي يجري التحقيق معه في تهمة تزوير الأدلة الجنائية، المحامي الموكل من قبل مجدي حشيش للدفاع عنه، ويخبره إنه إذا تمت محاكمته وسجن فسوق يقلب الدنيا على الجميع ويسجن مجدي حشيش نفسه، مؤكدا أنه يعرف القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي.

 

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مسلسل مسار إجبارى أحداث الحلقة 13

 

ويذهب الدكتور صفوت إلى منزله ضمن احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13 ، وتحدث مشادة بينه وبين زوجته سناء، ويتهما بمقتل حبيبة الكردي، لكنها تنفى هذه الاتهامات.

كما شهد ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مسار إجباري، زيارة المحامي مجدي حشيش لمنزل صابرين وتهديدها ونصحها بالحديث مع ابنها لإتمام سفره لخارج البلاد.

وخلال حديثه ادعى حشيش أنه جاء إلى زيارتها خوفًا على كلا من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، وهو أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخيه إلى الشك فيه.

أبطال مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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