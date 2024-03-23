مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. ماذا قال حشيش لإحسان في زيارته لها؟

شهدت الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر العديد من التطورات، من بينها زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين".

احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13

وخلال احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13 ، ادعى حشيش أنه جاء إلى زيارتها خوفًا على كلا من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، وهو أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخيه إلى الشك فيه.

وأوضح حشيش، خلال احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13، أن ذلك ما نقلته خديجة إلى دكتور صفوت ما جعله يقابلهما ويهددهما معتمدًا كذلك على أن والدهما كان سببًا في دخوله إلى السجن، لترد عليه صابرين قائلة "بدل ما يذكرهم أنهم كانوا سبب في براءته ".

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وضمن احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13 ، تابع حشيش في حديثه مدعيا أنه يخاف على علي وحسين من مسعد أكثر من صفوت إذ أن مسعد "قتال قتلة "، واستكمل حشيش ادعاؤه قائلًا إن مسعد يهدده من داخل السجن من خلال رجاله، وهو ما يشكل خطرًا أيضًا على كلا من علي وحسين لاشتراكهما في دخول مسعد السجن ما يجعله يسعى إلى إيذائهما.

لذا دعى حشيش صابرين إلى إبعاد كلا من ابنها علي وأخيه حسين عن القضية.

قنوات و موعد عرض مسلسل مسار إجباري

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساء فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الاسعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساء فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساء.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.