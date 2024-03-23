السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. ماذا قال حشيش لإحسان في زيارته لها؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر العديد من التطورات، من بينها زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين". 

 

احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13

وخلال احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13 ، ادعى حشيش أنه جاء إلى زيارتها خوفًا على كلا من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، وهو أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخيه إلى الشك فيه.

وأوضح حشيش، خلال احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13، أن ذلك ما نقلته خديجة إلى دكتور صفوت ما جعله يقابلهما ويهددهما معتمدًا كذلك على أن والدهما كان سببًا في دخوله إلى السجن، لترد عليه صابرين قائلة "بدل ما يذكرهم أنهم كانوا سبب في براءته ".

 

اقرأ ايضا

مسلسل مسار إجبارى أحداث الحلقة 13

 

وضمن احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13 ، تابع حشيش في حديثه مدعيا أنه يخاف على علي وحسين من مسعد أكثر من صفوت إذ أن مسعد "قتال قتلة "، واستكمل حشيش ادعاؤه قائلًا إن مسعد يهدده من داخل السجن من خلال رجاله، وهو ما يشكل خطرًا أيضًا على كلا من علي وحسين لاشتراكهما في دخول مسعد السجن ما يجعله يسعى إلى إيذائهما.

لذا دعى حشيش صابرين إلى إبعاد كلا من ابنها علي وأخيه حسين عن القضية.

مسلسل مسار إجبارى أحداث الحلقة 13

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. سؤال عن خصلة شعر صفوت يثير الشك

قنوات و موعد عرض مسلسل مسار إجباري 

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساء فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الاسعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساء فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساء.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة عشر من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة الثالثة عشر مسار إجباري الحلقة13 الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل مسار إجبارى أحداث الحلقة 13

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. تعرف على ملخص الحلقة

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. استمرار الشكوك حول صفوت وسناء

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

تفاصيل معاينة رجال الأمن لموقع حريق عقار فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟