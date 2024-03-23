مسلسل مسار إجبارى أحداث الحلقة 13

شهدت الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري، الذي عرض قبل قليل على عدد من القنوات، الكثير من الأحداث وتورط الإخوان غير الشقيقين أحمد داش، وعصام عمر في أزمات ومشاكل جديدة.

مسلسل مسار إجباري تفاصيل الحلقة 13

وجاءت بداية الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري، بحوار بين المحامي مجدي حشيش والفنانة صابرين في منزلها، بأن حسين وعلى ماشيين في سكة مش قدها، بسبب أن ابنها عصام عمر كان يساعده في قضية الدكتور صفوت، ولكن علم بأن الدكتور صفوت ذهب لهما وهددهما بعد أن علم بأن والدهم محمود البزاوي هو من وضع دليل شعره في أظافر يد حبيبة الكردي ضحية الأبحاث الطبية المغشوشة.

كما شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل مسار إجباري، تأكيد المحامي مجدي حشيش أن الدكتور صفوت هددهم بأن خديجة ابنه خالة الضحية تبحث عن العامل بالطب الشرعي الذي وضع دليل إدانة صفوت بدلا من المتهم الحقيقي، ولكن هناك تهديدا حقيقيا كشف عنه المحامي بأن مسعد المتهم الحقيقي في القضية يهدده ومعه علي وحسين.

تفاصيل الحلقة الـ13 مسلسل مسار إجباري

وخلال الحلقة الـ13 من مسلسل مسار إجباري، دار حوار بين أحمد داش وعصام عمر حول خديجة ابنه خالتها حبيبة الكردي ضحية الأبحاث الطبية المغشوشة، بسبب أنه تحدث على بأن الدكتور صفوت هو المتهم الرئيسي في القضية.

مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة 14

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساء فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساء فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساء.

مسلسل مسار إجباري مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

ويعرض المسلسل أيضًا على ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في الساعة 7:30 مساء، كما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch .

مسلسل مسار إجباري

ومسار إجباري يدور حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان

أبطال مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.