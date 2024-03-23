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مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. تعرف على ملخص الحلقة

مسار إجباري
مسار إجباري

تصدرت ملخص الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وبحث محبي الفنان "أحمد داش وعصام عمر"، عن ملخص أحداث الحلقة 12 من مسار إجباري التي عرضت علي عدد من القنوات والمحطات الفضائية.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12

خلال الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري، طلب المحامي مجدي حشيش من الدكتور صفوت مصباح، الأبحاث التي كانت تعمل عليها الطالبة المقتولة حبيبة الكردي، وأن يحاول إبعاد خديجة ابنة خالتها عن أبناء عمر البرنس، لعدم فتح الحديث في القضية مرة أخرى.

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وخلال الحلقة 12 من مسار إجباري، تلقى الدكتور صفوت مصباح مكالمة هاتفية من خديجة ابن خالة حبيية المقتولة، ووجهت له عدة أسئلة دارت في ذهنها عقب جلستهما مع أبناء عمر البرنس، تلك الأسئلة أثارت قلق الدكتور صفوت، وعلى أثرها طلب منها الابتعاد عن أبناء عمر البرنس، وعدم السماع لهما.

كما توجه الدكتور صفوت مصباح خلال الحلقة الثانية عشرة من مسار إجباري، لأحمد داش وشقيقه وأبلغهما بأنه يعرف أن والدهما مُرتش وله علاقة كبيرة بالقضية، ونصحهما بالخوف من الفضيحة، وعدم الحديث في القضية مرة أخرى، ويأتي هذا اللقاء بعد جلسة الشكر في الحلقة السابقة، ليلاحظ الأخوان تغير نبرة حديث صفوت وتهديدهما برشوة والدهما.

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مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة 13

ويمكن مشاهدة الحلقة الثالثة عشرة من “مسار إجباري” على عدد من القنوات بينها Cbc، قناة الحياة، والقناة الأولى بالتلفزيون المصري، وقناة أون تي في.

مسلسل مسار إجباري مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض المسلسل أيضًا على ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في الساعة 7:30 مساء، كما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch .

قصة مسلسل مسار إجباري

ومسار إجباري يدور حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان

أبطال مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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