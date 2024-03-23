الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إنه منذ أن وقعت إسرائيل تعهدًا خطيًا بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية لهم، وهي تواصل تصعيد المجازر الجماعية التي ترتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي خلفت مئات الشهداء والمصابين والمفقودين بمن فيهم النساء والأطفال كما يحدث باستمرار على دوار الكويت في مجازر الجوع والطحين.

تساءلت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، ما هو موقف الإدارة الأمريكية من هذا التعهد في ظل استمرار ارتكاب إسرائيل مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وقتلهم إما بالقصف الوحشي أو بالتجويع والتعطيش أو الحرمان من الأدوية؟.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة بوقف جميع أشكال صيغ التعايش مع إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره بالقوة مهما حاولت تغطيته بمواقف إنسانية رفيعة المستوى في الشكل، لكنها غير عملية ولا تترجم إلى أفعال إن لم تكن تتواطَأ مع الاحتلال بالمعنى الجوهري.

الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني سِئم من ردود الأفعال الدولية الهزيلة

وقالت الخارجية الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة طيلة 169 يومًا، سئم من ردود الأفعال الدولية الهزيلة، وينتظر قرارًا أمميًا ملزمًا يجبر إسرائيل بقوة القانون الدولي على وقف حرب الإبادة وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه لا يوجد أي تبرير لمهادنة إسرائيل في عدم حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مطالبة نظيرتها الأمريكية بمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذا التعهد واتخاذ ما يلزم من القرارات الكفيلة بإجبارها على حماية المدنيين وعدم استهدافهم وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام.

وسبق، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل تسببت في عقبات حالت دون دخول المساعدات لغزة، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة.