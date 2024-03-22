الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هل تنجح نتائج جولة وزير الخارجية الأمريكي السادسة في دعم هدنة غزة؟

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إسرائيل، خلال جولته السادسة للمنطقة، لمحاولة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولكن عقب 5 جولات سابقة لم يكتب لها النجاح، هل تنجح جولة وزير الخارجية الأمريكي هذه المرة، فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإبرام هدنة إنسانية؟.

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في هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، حتى الآن لا نتائج واضحة في جولة بلينكن إلي المنطقة للمرة السادسة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لم تكن ضمن هذه الجولة ثم أضيفت بعد أن زار المملكة العربية السعودية، ومصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحديث واضح من العرب هو أن الموقف أساسي وأن تفضي هذه الأمور ترتيبات إلي حل الدولتين.

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الرقب: تم تعديل قرار المشروع الأمريكي ليتضمن أن يكون حل الدولتين هو أساس إنهاء هذا الصراع

وأوضح الرقب أنه تم تعديل قرار المشروع الأمريكي ليتضمن أن يكون حل الدولتين هو أساس إنهاء هذا الصراع، ولكن لم توضع اليات ولا أجندة، لأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يقبل بالسلام، وكل من يوجد الآن في إسرائيل ضد الدولة الفلسطينية ولذلك لا توجد آفاق، قائلا: “الأمريكان يدركون ذلك جيدا”.

وتابع الرقب: “خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي رأينا الموقف العربي وموقف السداسية العربية واضح، وكان الحديث بشكل كامل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وإدخال مساعدات قدر المستطاع على غزة، بجانب الحديث عن إعادة ترتيب وتأهيل غزة وإعادة إعمارها وإعادة تسليمها للسلطة الفلسطينية لإعادة ترتيبها ولكن على أساس مشروع سياسي يفضي إلى حل الدولتين ولكن الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية مؤقتا، وهو يعترض على قيام الدولة الفلسطينية”. 

وأشار الرقب إلى أنه حتى الآن لا يوجد نتائج لزيارة بلينكن، لكن ننتظر بعد زيارته لتل أبيب وعودته لواشنطن، وماذا سيدلي بتصريحات، وننتظر الليلة؟.

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