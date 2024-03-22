الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نقاط خلاف "تعطل" هدنة غزة بين إسرائيل وحماس

غزة
غزة

يحاول الوسطاء منذ أسابيع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام هدنة إنسانية وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية، ولكنها لم تصل أي منها حتى الآن لقرار وقف الحرب بسبب تعنت إسرائيل من جانب وحركة حماس من جانب آخر.

ونرصد في التقرير التالي أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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السماء أصبحت سوداء.. "القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة

أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس

تصر حركة حماس على عودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم وتأمين إيواء لهم هناك، وهو ما ترفضه إسرائيل، وحددت الفئات والأعمار التي يسمح لها بالعودة فقط إلي الشمال بجانب النساء والأطفال.

اختلف الجانبان أيضا على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم، وإلى أين سيجري الإفراج عنهم، ومن سيذهب إلى الضفة الغربية، ومن سيجري إبعاده إلى الخارج.

كما تشترط حركة حماس الوقف الشامل للعدوان والحرب ولاحتلال قطاع غزة والبدء بعمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار، فيما ترفض إسرائيل هذا الشرط، وتؤكد مواصلة الحرب والقضاء علي حركة حماس، بجانب شن عملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة رغم التحذيرات الدولية والعربية من تلك الخطوة.

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تشترط إسرائيل أن تقدم لها حركة حماس قائمة محددة بأسماء المحتجزين الذين لا يزالون في قطاع غزة لدي المقاومة، فيما تؤكد الأخيرة أنها لا تعرف من هو حي... ومن هو ميت" من المحتجزين.

الولايات المتحدة تطرح قرارا يدعو لوقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن.. اليوم

من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستطرح اليوم أمام مجلس الأمن قرارًا يدعو إلى وقف فوري؛ لإطلاق النار بغزة كجزء من صفقة المحتجزين.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أيضًا، أنها ستقدم لمجلس الأمن مقترحات للمضي قدما بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحالية إلي المنطقة ووصوله إسرائيل اليوم عقب زيارته للقاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

غزة هدنة انسانية المساعدات الاغاثية إسرائيل حركة حماس

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