الجمعة 22 مارس 2024
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كاتبة سياسية: أطفال غزة يعانون وبحاجة لتخفيف وطأة التأثيرات السلبية للحرب

الدكتورة تمارا حداد
الدكتورة تمارا حداد

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة السياسية، إن الأطفال فى غزة هم الذين يعانون الآن، وهم الأكثر حاجة لتخفيف وطأة التأثيرات السلبية لفقدان أحد الوالدين، لأنهم سوف يعيشون في حالة صعبة جدًا وظروف استثنائية نتيجة غياب الوالدين أو أحدهما.

وأضافت "حداد"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال أصبحوا أيتاما، وليس لديهم مأوى حقيقي، لذلك يجب أن يكون هناك مؤسسات حقوقية ترعى هؤلاء الأطفال، وهناك الكثير من المؤسسات التي تهتم بهذا الأمر، لافتة إلى أنه على العائلات الميسورة الاهتمام بذلك الأمر أيضًا.

كل أطفال غزة بحاجة إلى الطعام والشراب

وأوضحت الكاتبة السياسية أن كل أطفال غزة بغض النظر بحاجة إلى الطعام والشراب، سواء كانوا أيتاما أو غير أيتام، فهناك ظروف استثنائية صعبة تحدث الآن في قطاع غزة، نتيجة سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال.

الأطفال يعيشون فى حالة من الأمراض المستعصية نتيجة الضعف والهزال

ونوهت بأن سياسة التجويع تلقي بظلالها على أن يعيش الأطفال في حالة من الأمراض المستعصية نتيجة الضعف والهزال، أو لا يستطيعون العيش لعدم توافر كل الإمكانات الصحية والغذائية والمائية.

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