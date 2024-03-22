الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"غزة تواجه المجاعة".. الاحتلال يمنع دخول المساعدات للفلسطينيين

أهالي غزة
أهالي غزة

"مستقبل جيل كامل من الغزيين في خطرٍ جسيم".. بهذه العبارة علَّق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، على النقص الحاد في الغذاء الذي يعاني منه 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع للشهر الخامس، صارت المجاعة أمرًا واقعًا في مناطق عدة من غزة، في ظل ضعف المساعدات إلى السكان جراء التعنت الإسرائيلي.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "جيل كامل في غزة يواجه المجاعة.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات للفلسطينيين".

وأشار التقرير إلى أنه إزاء هذا التعنت لجأت دولٌ إلى توصيل المساعدات الجوية والإغاثية بالإنزال الجوي أو عبر البحر، لكن هذا ليس كافيًا لإنقاذ أهل القطاع من الموت جوعًا.

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