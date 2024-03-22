"حزب الله" يوضح تفاصيل الوضع العملياتى فى لبنان خلال 24 ساعة
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يرصد بيانًا من حزب الله اللبناني عن الوضع العملياتي في لبنان خلال 24 ساعة.
تفاصيل الوضع العملياتي في لبنان
- استهداف قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة.
- استهداف مبنيين بمستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية.
- اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.
- استهداف قوة إسرائيلية بثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.
- قصف موقع المالكية وإصابة مبنى فيه.
- إصابة مبنيين في مستوطنة أفيفيم وإصابتهما مباشرة.
- استهداف مستوطنات نطوعة وشلومي وزرعيت.