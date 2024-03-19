غزة المنكوبة.. المستشفيات مُحاصرة والطائرات تقصف بلا هوادة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن شن غاراتها باتجاه مناطق واسعة في قطاع غزة، حيث تم استهداف المنطقة الغربية لمدينة غزة، وتحديدًا منطقة الميناء ومخيم الشاطئ.

وأضاف “جبر” خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجمع الشفاء الطبي لازال محاصرًا بآليات العسكرية الإسرائيلية، التي تقوم بإطلاق القذائف والرصاص تجاه أبنية المستشفى.

غارات استهدفت حي النصر وحي الشيخ رضوان

ونوه إلى أن هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في باحات المستشفى، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والأطباء المتواجدين بداخل المستشفى من الوصول إلى الباحات لانتشال هؤلاء الشهداء، نظرًا لكثافة النيران من الطائرات والدبابات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر المستشفى.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن هناك غارات استهدفت حي النصر وحي الشيخ رضوان ومنطقة الرمال، وهي مناطق قريبة من مجمع الشفاء الطبي، موقعة عشرات الشهداء والإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مدينة رفح لازالت تشهد حركة نشطة للطيران الحربي الإسرائيلي، وسقط 14 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف 4 منازل خلال ساعات الليل.