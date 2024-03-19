الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت هيئة شئون الأسرى أن قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى 7670 معتقلًا منذ 7 أكتوبر.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قالت: إن القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، يعتبر بداية جدية لتوسيع جرائمه فيها، بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح فيها، دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم.

وبدأت إسرائيل بتدمير رفح الفلسطينية بشكل يومي وبطريقة ممنهجة عبر الاعتداءات المتكررة على المنازل، وقصفها، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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