الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلام فلسطينى: قصف مدفعى وجوى إسرائيلى على مناطق بمحيط مستشفى الشفاء

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أعلن إعلام فلسطيني عن تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على مناطق بمحيط مستشفى الشفاء في غزة، وذلك عبر نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

عشرات الفلسطينيين استشهدوا إثر قصف الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بقتل 20 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء بغزة، ادعى أنهم مسلحون، إلى جانب اعتقال عشرات قال إنه يُشتبه بأنهم مسلحون.

كان عشرات الفلسطينيين استشهدوا، أمس الإثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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