الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

متحدث الأونروا سابقًا: الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح للإبادة الجماعية فى غزة

غزة
غزة

قال سامي شعشع، متحدث باسم وكالة "أونروا" سابقًا، إن الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث إن هناك تقريرا أمميا يشير إلى أن 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعًا كارثيًا.

وأضاف "شعشع"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا ننظر خلال شهر رمضان إلى نتائج كارثية على سكان غزة، وستكون الواقعة أكبر بكثير من عشرات الآلاف من القنابل والذخائر التي ألقيت حتى الآن.

المجاعة ستؤدى إلى سقوط شهداء

ونوه متحدث باسم وكالة "أونروا" سابقًا، بأن المجاعة ستؤدي لسقوط العديد من الفلسطينيين يوميًا، لكن المجاعة الحقيقية تكون للأطفال فوق سن الخامسة، لافتًا إلى "أن المساعدات التي تصل للقطاع شحيحة جدًا، حيث إننا استطعنا مع مؤسسة أممية أخرى فقط إدخال 16 شاحنة إلى شمال غزة، حيث يعيش أكثر من 500 ألف إنسان".

وتابع: هناك محاولات عبثية بإلقاء الأكل والمساعدات من الجو، ولهذا السبب نشهد سوء تغذية حاد بين الأطفال.

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