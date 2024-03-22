شبح المجاعة.. 18 مليون مواطن يواجهون انعدام الأمن الغذائي في السودان

لم تترك الحرب في السودان الحزين شيئًا إلا وفعلته، فمن جوعً لنزوح، يعاني السودانيون من ويلات الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في اسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث للبلاد، كما تسببت في أكبر أزمة جوع بالعالم.

مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يحذر من الأوضاع المعيشية الصعبة

وحذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السودانيون، حيث دفعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع ملايين الأشخاص في السودان للمجاعة، ما دفع العديد من الدول لزيادة المساعدات الإنسانية لمواجهة أزمة الجوع التي يعاني منها السودانيون.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "شبح المجاعة يهدد السودان. 18 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي".

18 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

تحذيرات المكتب الأممي، توافقت مع تصريحات مديرة العمليات الإنسانية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي أوضحت أن 18 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي جراء الاشتباكات.

أزمة الجوع التي يعاني منها السودانيون، تضاف لأزمات لا تقل قسوة عن أزمة الغذاء، حيث أصبح قصف المدنيين وتدمير البنية التحتية والاغتصاب والنهب والتهجير القسري ممارسات يومية تؤثر في حياة أكثر من 48 مليون سوداني.