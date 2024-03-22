أستراليا وبريطانيا تعبران عن قلقهما حول العواقب المدمرة على المدنيين فى رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل بيان مشترك لأستراليا وبريطانيا يعبر عن قلق البلدين البالغ، حول العواقب المدمرة المحتملة على المدنيين في رفح الفلسطينية إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة فيها.

ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 31988 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.