الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستراليا وبريطانيا تعبران عن قلقهما حول العواقب المدمرة على المدنيين فى رفح

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل بيان مشترك لأستراليا وبريطانيا يعبر عن قلق البلدين البالغ، حول العواقب المدمرة المحتملة على المدنيين في رفح الفلسطينية إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة فيها.

ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 31988 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

رفح العواقب المدمرة على المدنيين في رفح أستراليا بريطانيا العواقب المدمرة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: المجاعة الوشيكة المتوقعة فى غزة ممكنة ويتعين منعها

أسامة الأزهري يكشف فضل الأستاذ على التلميذ

غزة المنكوبة.. المستشفيات مُحاصرة والطائرات تقصف بلا هوادة

أستاذ علوم سياسية: هناك مخطط واضح لإسرائيل للتلاعب فى المفاوضات

متحدث الأونروا سابقًا: الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح للإبادة الجماعية فى غزة

وزير الدفاع الأمريكى: مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ300 مليون دولار

رئيس وزراء لبنان: نواصل العمل من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة

إعلام فلسطينى: قصف مدفعى وجوى إسرائيلى على مناطق بمحيط مستشفى الشفاء

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

دفع حياته ثمنا لرش المياه.. حكاية قتل ابن منشأة القناطر بنهار رمضان (صور)

"الزراعة": المناخ السلبى يؤثر على إنتاج وجودة الحاصلات الزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتي في احد المناطق الشعبيه

صلاه التراويح من الجامع الازهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس