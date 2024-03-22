الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فنلندا: سنستأنف تمويل الـ"أونروا"

أونروا
أونروا

أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، عن استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تمديد تجميد التمويل لوكالة الأمم المتحدة "أونروا"

كان البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي، قد توصل إلى اتفاق بشأن تمديد تجميد التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى مارس 2025.

وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، وقفًا "مؤقتًا" لتمويل الأونروا، عقب اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بدعم هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

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