الجمعة 22 مارس 2024
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آلاف الفلسطينيين يتوافدون على ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية برمضان

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات ترصد آلاف الفلسطينيين يتوافدون على ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

منع المواطنين من الصلاة فى المسجد الأقصى جريمة

وكانت الخارجية الفلسطينية قد قالت إن منع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات "نتنياهو" بإبقاء الوضع كما كان سابقًا.

ونوهت بأن الاحتلال يصعّد عدوانه وتقييداته، وإجراءاته القمعية في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

المسجد الأقصى ساحات المسجد الأقصى أداء صلاة الجمعة الجمعة الثانية من شهر رمضان رمضان شهر رمضان

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الخارجية الفلسطينية: منع المواطنين من الصلاة بالمسجد الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات نتنياهو

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