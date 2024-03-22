آلاف الفلسطينيين يتوافدون على ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية برمضان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات ترصد آلاف الفلسطينيين يتوافدون على ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

منع المواطنين من الصلاة فى المسجد الأقصى جريمة

وكانت الخارجية الفلسطينية قد قالت إن منع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات "نتنياهو" بإبقاء الوضع كما كان سابقًا.

ونوهت بأن الاحتلال يصعّد عدوانه وتقييداته، وإجراءاته القمعية في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان المبارك.