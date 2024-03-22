انتشار مكثف لشرطة الاحتلال بالقدس المحتلة والأقصى تزامنًا مع الجمعة الثانية برمضان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عن انتشار مكثف لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ومحيط الأقصى تزامنًا مع الجمعة الثانية من رمضان.

قوات الاحتلال تواصل اقتحام مجمع الشفاء الطبي

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفًا عنيفًا للمباني السكنية في تلك المنطقة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض.