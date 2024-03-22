الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضمن جولته بالشرق الأوسط..

بلينكن يصل إسرائيل لبحث التوصل إلى هدنة فى غزة

بلينكن
بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل ضمن جولته بالمنطقة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات من وصول وزير الخارجية الأمريكي، وكان في استقباله عدد من المسئولين. 

جهود التوصل إلى هدنة في غزة

تُعَد هذه هي الجولة السادسة لوزير الخارجية الأمريكي، إلى المنطقة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وتأتي جولة "بلينكن" الأخيرة بالشرق الأوسط، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في غزة بعد 5 أشهر من الحرب.

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