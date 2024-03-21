بلينكن: نحن على مقربة من تحقيق هدفنا النهائى والوصول لاتفاق بشأن غزة

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التهنئة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الرئيس بايدن أكد ضرورة تجنب أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع: "نتعهد ببذل كل ما في وسعنا لحل الأزمة بغزة في أقرب وقت ممكن".

وأردف: "حققنا تقدما كبيرا على مدار شهرين بشأن الوضع في غزة".

واستكمل: "نحن على مقربة من تحقيق هدفنا النهائي والوصول لاتفاق بشأن غزة"، موضحًا أهمية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، مؤكدا أن العمل مع الدول العربية مستمر حتى اللحظة، داعيا لوقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة، واصفا ما يحدث بالكارثة الإنسانية.