دينا: أنا ضد مسلسلات قصص حياة الناس لأنها تتجاهل أجزاء مهمة من القصة

كشفت الفنانة دينا، عن كواليس عدد من حياتها الفنية والشخصية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج"علي المسرح"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مسرحية حياتها تطلق عليها "حب في الحياة"، كما عبرت عن رفضها فكرة تقديم السير الذاتية لحياة الناس، قائلة: "أنا ضد مسلسلات تقدم قصة حياة الناس لأن بيتجاهلوا حاجات جوه القصة بتخليها ضعيفة وأصعب حاجات بتحصل للناس في حياته هي اللى بتكون شخصيته".

وأضافت حياتها تنفع تقدم رواية وهي رواية صعبة للغاية وفيها أماكن صعب تصديقها، موضحة أن الناس تعتقد المسلسلات والأفلام هي الحقيقة والواقع أصعب من كده.

وتابعت: "أصعب المواقف في الحياة بتخلي في بنى آدم وبتعمل صورة بنى آدم والصورة لو شيلت منها فصل مش هتبقى هي الحياة ومش صورة كاملة للشخصية، واسوأ ما في الحكاية هو أحلى ما في الحكاية وراضية بحياتي ومش عايزة أغيره وبحب حياتي بكل تفاصيلها وعندى حالة رضا كاملة".