الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا: قالولى إن أمى ماتت فى طفولتى واكتشفت إنها عايشة

دينا
دينا

كشفت الفنانة دينا، عن كواليس عدد من حياتها الفنية والشخصية.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج"على المسرح"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن من الفصول الصعبة في حياتها هو إخبارها وهي طفلة خمس سنوات أن والدتها توفيت، من قِبل جدها والد والدها، ثم اكتشفت وهي في مرحلة المراهقة أن والدتها مازالت حية، لكنها سامحت جدها وتفهمت الظروف المحيطة؛ لأنه في هذا الزمن السيدة المُطلقة كان يعتبرها الآخرون ميتة.

وأضافت أن اللقاء الأول بينهما كان مليئًا بالبكاء والضحك والفرحة والحزن على ما مضى، لكن في نهاية المطاف، لم تترك فيها الصعاب التي تعرضت له أي أزمة في حياتها فيما بعد، وقالت كل شخص له طريقة تفكير وطريقة تربيته التي أثرت فيه وفي أفكاره.

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