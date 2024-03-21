الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا: "رقصت تانى من يوم وفاة أبويا وعرضت مسرح يوم رحيل زوجى"

دينا
دينا

كشفت الراقصة الاستعراضية دينا جانب من كواليس حياتها الفنية والشخصية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "علي المسرح"، المذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم: "رقصت تاني يوم من وفاة أبويا وعرضت مسرح مع عادل إمام يوم وفاة زوجي".

أضافت: "مفيش أي جرح من ناحية والدي، وكنت بحبه لآخر لحظة وكان صاحبي، وعندما مات كان سري مات معاه في المستشفى".

وتابعت "بعرف أفصل شغلي عن حياتي الشخصية، واستنيت يوم بعد وفاة بابا ورقصت واعتبرت إن ده شغل، ونزلت مكتبي بعد الوفاة، والحزن مبيتقطعش بمدة زمنية".

الراقصة الاستعراضية دينا برنامج على المسرح

مواد متعلقة

هجيب جزمة حلوة.. عمرو الليثي يجبر بخاطر بائعة خضار

"واحد من الناس".. عمرو الليثي يفرح قلوب العاملين في مشروع تطوير حدائق الفسطاط

الطيب: نصيب العبد من اسم الله «العظيم» أن يعرف أن كل عظيم هو حقير إلى جنب الله

شيخ الأزهر: لا يصح قول إن الله تعالى له "جسم".. اعرف السبب

الرئيس السيسى يكرم ريهام سلامة نصر فى يوم المرأة المصرية

أحمد موسى: معركة طابا كانت وثائق وحججًا قانونية

شهادة للتاريخ.. ماذا قال الرئيس الراحل مبارك لأحمد موسى عن استرداد طابا؟

أحمد موسى: "مكناش هنشوف العلم مرفوع على طابا لولا رجال القوات المسلحة"

الأكثر قراءة

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة