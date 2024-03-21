دينا: "رقصت تانى من يوم وفاة أبويا وعرضت مسرح يوم رحيل زوجى"

كشفت الراقصة الاستعراضية دينا جانب من كواليس حياتها الفنية والشخصية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "علي المسرح"، المذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم: "رقصت تاني يوم من وفاة أبويا وعرضت مسرح مع عادل إمام يوم وفاة زوجي".

أضافت: "مفيش أي جرح من ناحية والدي، وكنت بحبه لآخر لحظة وكان صاحبي، وعندما مات كان سري مات معاه في المستشفى".

وتابعت "بعرف أفصل شغلي عن حياتي الشخصية، واستنيت يوم بعد وفاة بابا ورقصت واعتبرت إن ده شغل، ونزلت مكتبي بعد الوفاة، والحزن مبيتقطعش بمدة زمنية".