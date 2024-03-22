الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحوثيون: قصف أمريكى بريطانى يستهدف مزرعة فى الحديدة بغارتين

الحوثيون
الحوثيون

أعلن الحوثيون، عن قصف أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين مزرعة بمحافظة الحديدة باليمن، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

18 صاروخًا باليستيًا تم استخدامها خلال الأسبوع الجاري

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، أمس، أنهم استخدموا حتى الآن 479 صاروخًا ومسيرة في تنفيذ عملياتها.

وأكدت جماعة الحوثي أن 18 صاروخا باليستيا تم استخدامها خلال الأسبوع الجاري، منوهة بأن لديها خططا لشن ضربات مستقبلية تكون أكثر تأثيرًا على الهجمات الأمريكية البريطانية.

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