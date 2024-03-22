الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصين تؤيد عقد مؤتمر دولى للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. وتحذر من استمرار الحرب فى غزة

الصين وروسيا
الصين وروسيا

أعلنت الصين، عن تأييدها لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فيما حذَّرت من استمرار الحرب في غزة وتداعيات الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر على سلامة الملاحة الدولية. 

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانٍ لها أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" صباح اليوم الجمعة: "إننا نؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا لمناقشة خطط سلام عادلة لجميع الأطراف".

وأضافت: "إننا ندعم مجلس الأمن في اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى وقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن"، محذرة من أن استمرار الحرب في غزة "سيتسبب في كارثة إنسانية خطيرة".

ودعت "الخارجية الصينية" إلى ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة واحترام سيادة الدول الواقعة على البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستواصل لعب دور بنَّاء؛ لاستعادة السلام والاستقرار في البحر الأحمر بأسرع وقتٍ ممكن.

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