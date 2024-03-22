استشهاد فلسطينى بعد إصابته لـ4 جنود إسرائيليين فى إطلاق نار بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين بجروح، وإطلاقه النار على حافلة مستوطنين بالضفة الغربية.

اشتباكات مع جيش الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، حدوث اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي، شمالي غزة.

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى فى القطاع إلى 31988

وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 31.988 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي