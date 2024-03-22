الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجيش الأوكرانى: تدمير 55 مسيرة من طراز "شاهد" و37 صاروخًا الليلة الماضية

روسيا أطلقت 31 صاروخًا
روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، عن تدمير 55 مسيرة من طراز شاهد، و37 صاروخًا خلال الليلة الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا على كييف

قال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، مشيرا إلى أنه تم إسقاط جميع الصواريخ في منطقة العاصمة كييف.

وأطلقت روسيا، صاروخين باليستيين من طراز اسكندر، إضافة إلى 29 صاروخ كروز، وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن تلك الصواريخ أطلقت من 11 قاذفة استراتيجية من طراز "تو-95 أم أس" في منطقتي فولغودونسك وإنجلز الروسيتين.

الجيش الأوكراني تدمير 55 مسيرة من طراز شاهد 37 صاروخ ا الليلة الماضية طراز شاهد 55 مسيرة من طراز شاهد

مواد متعلقة

النيجر: مقتل 23 جنديًا خلال عملية تمشيط غرب البلاد

استشهاد فلسطينى بعد إصابته لـ4 جنود إسرائيليين فى إطلاق نار بالضفة الغربية

بلينكن يصل إسرائيل لبحث التوصل إلى هدنة فى غزة

الصين تؤيد عقد مؤتمر دولى للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. وتحذر من استمرار الحرب فى غزة

أوكرانيا تعلن مقتل شخصين وإصابة 14 فى غارة جوية روسية

"غزة تواجه المجاعة".. الاحتلال يمنع دخول المساعدات للفلسطينيين

فنلندا: سنستأنف تمويل الـ"أونروا"

"حزب الله" يوضح تفاصيل الوضع العملياتى فى لبنان خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

قرار وزارى جديد من وزير التموين بخصوص رغيف الخبز

رد صادم من أمين الفتوى عن حكم النظر للمرأة بشهوة خلال نهار رمضان

عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس