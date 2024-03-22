الجيش الأوكرانى: تدمير 55 مسيرة من طراز "شاهد" و37 صاروخًا الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني، عن تدمير 55 مسيرة من طراز شاهد، و37 صاروخًا خلال الليلة الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا على كييف

قال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، مشيرا إلى أنه تم إسقاط جميع الصواريخ في منطقة العاصمة كييف.

وأطلقت روسيا، صاروخين باليستيين من طراز اسكندر، إضافة إلى 29 صاروخ كروز، وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن تلك الصواريخ أطلقت من 11 قاذفة استراتيجية من طراز "تو-95 أم أس" في منطقتي فولغودونسك وإنجلز الروسيتين.