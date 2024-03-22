الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية: منع المواطنين من الصلاة بالمسجد الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات نتنياهو

منع المواطنين من
منع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى

قالت الخارجية الفلسطينية، إن منع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات نتنياهو بإبقاء الوضع كما كان سابقًا.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال يصعد عدوانه وتقييداته وإجراءاته القمعية في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

الاحتلال نشر أكثر من 24 كتيبة عسكرية بالضفة الغربية

ونوهت بأن الاحتلال نشر أكثر من 24 كتيبة عسكرية بالضفة الغربية وفرض عليها حصارًا شاملًا وقطع أوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها، كما نشر أكثر من 750 حاجزًا بالضفة الغربية ونصب مزيدًا من البوابات الحديدية وفرض على المواطنين سلوك طرق وعرة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال حول القدس إلى ثكنة عسكرية ونشر ما يزيد على ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة والجيش بداخلها وعلى الحواجز المؤدية إليها.

وتابعت التصعيد الإسرائيلي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها.

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