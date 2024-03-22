الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وصول 18 شهيدًا إلى مستشفى غزة الأوروبى جراء القصف الإسرائيلى

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن وصول 18 شهيدًا إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء القصف الإسرائيلي منذ الأمس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

واستُشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال، على شمال شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، منزلًا على رءوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين، وبين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، وأن هناك مصابين أحدهم حالته حرجة.

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