الجمعة 22 مارس 2024
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مصاب بالشلل يلعب شطرنج بعد زراعة شريحة دماغية (فيديو)

الدكتور أحمد التميمي
الدكتور أحمد التميمي

علق الدكتور أحمد التميمي أستاذ جراحة الدماغ، على شخص مصاب بالشلل يلعب الشطرنج بعد زراعة شريحة دماغية، قائلًا إن الخبر مثير للاهتمام في الأوساط الإعلامية، وهذه سابقة في هذا النوع من زراعة الشرائح أو الصفائح الإلكترونية بدماغ الإنسان البشري.

وأضاف "التميمي" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن نحصل على مزيد من المعلومات حول ذلك، لأن الخبر تم إعلانه فقط من رجل الأعمال إيلون ماسك، فلا بد أن يخرج من الجهة العلمية والعلماء المعنيين والفنيين.

الحصول على فوائد بشرية ذات أهمية

وأوضح أستاذ جراحة الدماغ، أنه من حيث المبدأ فهو خبر دون شك مثير للاهتمام، وبداية نور في طريق طويل للحصول على فوائد بشرية ذات أهمية، لافتًا إلى أنه من المبكر الحديث عن أهمية الشريحة للمصابين بالشلل، حيث إن الشريحة الإلكترونية مع أي مجموعة من الخلايا سوف تنشط وتؤثر الوصلات العصبية في داخل الدماغ المعقد.

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