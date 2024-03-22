الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة أنقذت الموقف.. تفاصيل استضافة القاهرة كأس عاصمة مصر الودية الدولية

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر

تحدث المحلل الرياضي شادي عيسى، عن استضافة القاهرة لكأس عاصمة مصر الودية الدولية، قائلًا إن هذه الاستضافة تأكيد على المكانة التي تحظى بها الكرة المصرية، وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم في قدرة الاتحاد المصري على تنظيم هذه البطولة.

 

كانت ستقام في الإمارات

وأضاف عيسى، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية أنقذت الأمر، لأن البطولة كانت ستقام في الإمارات، لكن بسبب بعض الأعطال تدخل الاتحاد المصري واستطاع تنظيم البطولة.

وتابع: هذه البطولة ستكون فتحة خير على تنظيم بطولات دولية كبرى في الكرة المصرية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

 

أول مباراة في تاريخ حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري

وأوضح المحلل الرياضي، أن المنتخب المصري سيقابل نيوزيلندا خلال البطولة، وهي المباراة الأولى للكابتن حسام حسن، لافتًا إلى أن نيوزيلندا ليست من المنتخبات التي نراها طوال الوقت، خاصة أننا لدينا مدير فني جديد وعناصر جديدة.

وأردف: هذه المباراة مهمة جدًا للكابتن حسام حسن، لأنها أول مباراة في تاريخه كمدير فني للمنتخب المصري، حتى إذا كانت مباراة ودية.

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