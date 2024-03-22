الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصر ونيوزيلندا اليوم.. جدول مباريات الجمعة 22 مارس 2024

جدول مباريات الجمعة
جدول مباريات الجمعة

يترقب جماهير كرة قدم اليوم مباراة مصر ونيوزيلندا ضمن مباريات كأس عاصمة مصر الودية في نسخته الأولى والمقرر عقده في استاد مصر بالعاصمة الإدارية، وتقام البطولة خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري  بين منتخبات "مصر، تونس، كرواتيا ونيوزلاندا".

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 وعلى رأسها مباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية المقامة في نسختها الأولى في مصر.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر الودية

مباراة مصر ونيوزيلندا في تمام الساعة 22:00

مباراة تونس وأكرواتيا في تمام الساعة 22:00

يمكن مشاهدة مباريات كأس عاصمة مصر الودية من خلال قنوات أون تايم سبورت  على القمر الصناعي نايل سات المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم من خلال التردد التالي

التردد: 11861
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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مواعيد مباريات ودية دولية

مباراة الجزائر وبوليفيا في تمام الساعة 23:00
مباراة النيجر وتوجو في تمام الساعة 23:00
مباراة إسبانيا وأكولومبيا في تمام الساعة 22:30
مباراة هولندا وسكتلندا في تمام الساعة  21:45
مباراة السنغال والجابون في تمام الساعة 21:30
مباراة نيجيريا وغانا في تمام الساعة  15:00

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

الجمعة  29 مارس 2024 يلتقي فريق سيمبا مع فريق الأهلي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 07:00.

الأربعاء 3 أبريل 2024 يلتقي فريق فيوتشر إف سي وفريق الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري في تمام الساعة 09:30.

الجمعة 5 أبريل 2024 ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا يتجدد اللقاء بين فريق النادي الأهلي وفريق سيمبا في تمام الساعة 10:00.

وفي مباريات الدوري المصري يلتقي فريق زد وفريق النادي الأهلي يوم الخميس  11 إبريل 2024 في تمام الساعة 07:00.

يلتقي فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري يوم الإثنين 15 إبريل 2024 في تمام الساعة 07:00

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-3-2024

مواعيد مباريات مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر الودية مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر مواعيد مباريات الأهلي القادمة فيوتشر اف سي وفريق الأهلي

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