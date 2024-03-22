مصر ونيوزيلندا اليوم.. جدول مباريات الجمعة 22 مارس 2024

يترقب جماهير كرة قدم اليوم مباراة مصر ونيوزيلندا ضمن مباريات كأس عاصمة مصر الودية في نسخته الأولى والمقرر عقده في استاد مصر بالعاصمة الإدارية، وتقام البطولة خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري بين منتخبات "مصر، تونس، كرواتيا ونيوزلاندا".

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2024 وعلى رأسها مباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية المقامة في نسختها الأولى في مصر.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر الودية

مباراة مصر ونيوزيلندا في تمام الساعة 22:00

مباراة تونس وأكرواتيا في تمام الساعة 22:00

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التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد مباريات ودية دولية

مباراة الجزائر وبوليفيا في تمام الساعة 23:00

مباراة النيجر وتوجو في تمام الساعة 23:00

مباراة إسبانيا وأكولومبيا في تمام الساعة 22:30

مباراة هولندا وسكتلندا في تمام الساعة 21:45

مباراة السنغال والجابون في تمام الساعة 21:30

مباراة نيجيريا وغانا في تمام الساعة 15:00

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

الجمعة 29 مارس 2024 يلتقي فريق سيمبا مع فريق الأهلي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 07:00.

الأربعاء 3 أبريل 2024 يلتقي فريق فيوتشر إف سي وفريق الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري في تمام الساعة 09:30.

الجمعة 5 أبريل 2024 ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا يتجدد اللقاء بين فريق النادي الأهلي وفريق سيمبا في تمام الساعة 10:00.

وفي مباريات الدوري المصري يلتقي فريق زد وفريق النادي الأهلي يوم الخميس 11 إبريل 2024 في تمام الساعة 07:00.

يلتقي فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري يوم الإثنين 15 إبريل 2024 في تمام الساعة 07:00