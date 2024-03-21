الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-3-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم متابعوا كرة القدم بمعرفة جدول مواعيد مباريات بصورة يومية، لتشجيع الفرق الرياضية المفضلة لديهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-3-2024.

أبرز مواعيد مباريات اليوم 

عدد كبير من المباريات ينتظر جمهور كرة القدم اليوم الخميس، في تصفيات كأس العالم – آسيا، وتأتي المباريات كالتالي: 

المباراة

الموعد

 

اليابان وكوريا الشمالية01:23 م
كوريا الجنوبية وتايلاند02:00 م
العراق والفلبين10:00 م
السعودية وطاجيكستان10:00 م
ميانمار وسوريا02:30 م
عمان وماليزيا09:00 م
الإمارات واليمن09:00 م
فلسطين وبنجلاديش09:30 م
قطر والكويت09:30 م
نيبال والبحرين10:00 م
هونج كونج وأوزبكستان03:00 م
سنغافورة والصين03:30 م
إندونيسيا وفيتنام04:30 م
إيران وتركمانستان07:00 م
أفغانستان والهند10:00 م

 

 

 

 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

 لا توجد أي مواجهات اليوم في مباريات الدوري الإنجليزي، وتبدأ المواجهات في دوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل، فيواجه فريق أرسنال بارين ميونخ.

ويواجه فريق أتليتكو مدريد فريق بوروسيا دورتموند.

يواده فريق باريس سان جيرمان فريق برشلونة. 

يواجه فريق ريال مدريد فريق مانشسترسيتي. 

30 جنيهًا للثالثة.. "تذكرتى" تعلن عن أسعار تذاكر مباراة مصر ونيوزيلندا

15 مباراة للأهلى والزمالك.. جميع مؤجلات دورى نايل 2023/ 2024

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

 يواجه النادي الاهلي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 الساعة 07:00 م، والفائز من مواجهة سيمبا التنزاني والأهلي سيواجه الفائز مازيمبي الكونغولي أمام بترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقامة في القاهرة. 

 

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

يواجه نادي الزمالك زد في مواجهة ودية تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر المرتقبة يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي الكونفدرالية، ويواجه الزمالك نظيره زد وديا في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، باستاد بتروسبورت.

txt

الزمالك يكشف تطورات إصابة الونش ونداى وروقا

txt

استمرار غياب زيزو عن تدريبات الزمالك

 

مباريات مباريات الزمالك القادمة مباريات الأهلي القادمة الدورى الانجليزى النادي الاهلي سيمبا دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

30 ألف دولار ومليون جنيه.. حبس سارقى خزينة فندق لتربية الكلاب بالجيزة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة