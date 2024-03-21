يهتم متابعوا كرة القدم بمعرفة جدول مواعيد مباريات بصورة يومية، لتشجيع الفرق الرياضية المفضلة لديهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-3-2024.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

عدد كبير من المباريات ينتظر جمهور كرة القدم اليوم الخميس، في تصفيات كأس العالم – آسيا، وتأتي المباريات كالتالي:

المباراة الموعد اليابان وكوريا الشمالية 01:23 م كوريا الجنوبية وتايلاند 02:00 م العراق والفلبين 10:00 م السعودية وطاجيكستان 10:00 م ميانمار وسوريا 02:30 م عمان وماليزيا 09:00 م الإمارات واليمن 09:00 م فلسطين وبنجلاديش 09:30 م قطر والكويت 09:30 م نيبال والبحرين 10:00 م هونج كونج وأوزبكستان 03:00 م سنغافورة والصين 03:30 م إندونيسيا وفيتنام 04:30 م إيران وتركمانستان 07:00 م أفغانستان والهند 10:00 م

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

لا توجد أي مواجهات اليوم في مباريات الدوري الإنجليزي، وتبدأ المواجهات في دوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل، فيواجه فريق أرسنال بارين ميونخ.

ويواجه فريق أتليتكو مدريد فريق بوروسيا دورتموند.

يواده فريق باريس سان جيرمان فريق برشلونة.

يواجه فريق ريال مدريد فريق مانشسترسيتي.

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

يواجه النادي الاهلي سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 الساعة 07:00 م، والفائز من مواجهة سيمبا التنزاني والأهلي سيواجه الفائز مازيمبي الكونغولي أمام بترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقامة في القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يواجه نادي الزمالك زد في مواجهة ودية تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر المرتقبة يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي الكونفدرالية، ويواجه الزمالك نظيره زد وديا في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، باستاد بتروسبورت.